تقارير: الإعلامية خلود عطار تتولى الإشراف على المركز الإعلامي في نادي الوحدة السعودي

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الوحدة السعودي، ستعين خلود عطار، متحدثة ومديرة للمركز الإعلامي بالنادي بداية من الموسم المقبل، لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب.

يشار إلى أن الوحدة في الموسم الماضي قدم مستويات جيدة حيث حصل على المركز السابع في الدوري.

ونقلت صحيفة ”عكاظ ”، اليوم الخميس، عن مصادر خاصة، لم تكشف عنها، قولها إن خلود عطار تواجدت في تدريب الفريق أمس الأربعاء، الذي كان على ملعب رديف مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وفي هذا الصدد، رفض رئيس النادي، سلطان أزهر، الرد على اتصالات الصحيفة لتأكيد أو نفي صحة المعلومة.

يذكر أن خلود عطار هي أول سيدة أعمال سعودية تحصل على ترخيص استيراد وتوزيع الأفلام السينمائية.

وصنفت مجلة ”فوربس“ خلود عطار من ضمن الشخصيات الملهمة في السعودية.