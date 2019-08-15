عبدالله الأسطا لاعب نادي النصر السعودي يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن عبدالله الأسطا، لاعب نادي النصر السعودي، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، بعد 21 عامًا قضاها في الملاعب.

وقال الأسطا في تصريحات لصحيفة ”الاقتصادية“ السعودية، يوم الخميس: ”أعلن عبر صحيفتكم اعتزالي كرة القدم، مكتفيًا بـ21 عامًا قضيتها في الملاعب، كانت بدايتها مع ناشئي وشباب الرائد قبل الانتقال للشباب الذي عشت فيه أجمل أيامي، واختتمت بعدها مسيرتي الكروية مع النصر الذي أعتز بتاريخه وجماهيره أيضًا“.

وكانت إدارة النصر قد أنهت علاقتها بالأسطا، ومنحته حرية الانتقال لأي نادٍ آخر، إثر انتهاء عقده بشكل رسمي، حيث سلمته مستحقاته المتأخرة في الأيام الماضية.

وأضاف الأسطا في حديث خاص للصحيفة: ”تسلمت قبل أيام رواتبي ومستحقاتي المتأخرة من النصر، وبالتالي لم يعد لي أي علاقة رسمية معه“.

وأضاف: ”وصلتني حتى الآن ثلاثة عروض احترافية من أندية في الدوري السعودي للمحترفين، ورغم جديتها وإغراءاتها المالية، ولكنني رفضتها، وأشعر أنها نهاية علاقتي بكرة القدم، ولا يوجد لدي ما سأقدمه، لذلك سأكتفي بالفترة التي عشتها في الملاعب وحققت خلالها ما يقارب ثماني بطولات رسمية ولله الحمد“.

وعن مستقبله، قال: ”كل تفكيري حاليًا منصب في كيفية أخذ راحة واستجمام بعد هذا المشوار الطويل، بعدها سأعود للملاعب ولكن من باب التدريب، سأدخل هذا العالم، أو ربما عالم التحليل الفني في القنوات التلفزيونية، ولكن في وقتي الراهن أنا مع عائلتي أريد أن أستمتع بإجازتي وراحتي فقط“.

وشدد على أن الظروف لم تسمح له بتقديم نفسه بشكل أفضل مع النصر، وقد يحتفظ ببعض الأسباب، موضحًا: ”بكل تأكيد أعتز بالفترة التي عشتها مع النصر وجماهيره التي أقدرها وأحترمها“.

وكان مدرب الفريق، البرتغالي روي فيتوريا قد وضع عبد الله الأسطا خارج حساباته الموسم المقبل، كما أنه لم يظهر في مباريات الموسم الماضي.