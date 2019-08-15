بسبب تغريدة عن عبدالرزاق حمدالله.. جماهير نادي النصر السعودي تهاجم الإعلامي وليد الفراج

شنت جماهير نادي النصر السعودي هجومًا ضاريًا على الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تغريدة عن مهاجم الفريق عبدالرزاق حمدالله، اعتبرها جمهور ”العالمي“ مسيئة وتشعل التعصب الرياضي بين الجماهير قبل انطلاق مسابقة دوري المحترفين.

ودشن الجمهور النصراوي هاشتاغًا باسم ”#ايقاف_برنامج_الفراج_مطلب“، ليحتل قمة الموضوعات الأكثر جدلًا على موقع ”تويتر“، وشهد خلال الساعات الماضية سجالًا كبيرًا بين جمهوري النصر والهلال، الذين دافعوا بدورهم عن تغريدة الفراج.

وقال الفراج في تغريدته: ”أحترم محبة جماهير النصر للنجم الكبير حمد الله وأتفهم ما تحقق لجماهير العالمي من أفراح في الموسم الماضي، لكن، لن يكون الدوري الماضي الدوري القوي الوحيد ولن يكون حمد الله أفضل مهاجم أجنبي مر ملاعبنا، علينا التفاخر بإنجازاتنا لكن مع الاعتراف بإنجازات وتاريخ ونجوم الآخرين، #خفف_تعصبك“.

احترم محبة جماهير النصر للنجم الكبير حمد الله وأتفهم ما تحقق لجماهير العالمي من أفراح في الموسم الماضي لكن لن يكون الدوري الماضي الدوري القوي الوحيد ولن يكون حمد الله أفضل مهاجم اجنبي مر ملاعبنا ، علينا التفاخر بإنجازاتنا لكن مع الاعتراف بأنجازات وتاريخ ونجوم الآخرين#خفف_تعصبك — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) August 14, 2019

الفراج كان قد أعلن منذ فترة اتفاقه مع إدارة قناة SBC ممثلة في الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان، على تقديم برنامج رياضي حصري على شاشة SBC بداية من الموسم الرياضي الجديد.

وكتب الفراج عبر تويتر: ”بإذن الله سيتم الإعلان عن اسم البرنامج الجديد وأسماء الضيوف وجميع تفاصيل البرنامج وحساباته الخاصة بالتواصل الاجتماعي من تويتر وفيسبوك وإنستغرام وسناب شات ويوتيوب“.

وأضاف: ”بإذن الله سيتم بث البرنامج عبر قناة SBC السعودية يوميًا، في تمام الساعة 11 مساءً.. شكرًا لاهتمامكم وسؤالكم الدائم“.

ودشن المشجع عبدالرحمن الفريج الهاشتاغ قائلًا: ”عبر هذا الهاشتاغ يحدث الآن:

ضغوطات جماهيرية على مواقع التواصل الاجتماعي لإيقاف برنامج الدوري مع وليد وذلك بعد التغريدات المتشنجة والمتعصبة والتي تستهدف نادي النصر، خصوصًا أن ظهور البرنامج سوف يكون عبر قناة حكومية وليست خاصه كما هو في السابق“.

#ايقاف_برنامج_الفراج_مطلب

عبر هذا التاق???????? يحدث الان:

ضغوطات جماهيرية على مواقع التواصل الاجتماعي لايقاف برنامج الدوري مع وليد وذلك بعد التغريدات المتشنجة والمتعصبة والتي تستهدف نادي #النصر خصوصاً وان ظهور البرنامج سوف يكون عبر قناة حكومية وليست خاصه كما هو في السابق .. — عبدالرحمن الفريح (@a_alfreh) August 14, 2019

وأضاف الفريج: ”لو كان مقدم يستهدف الهلال ما جلس يوم واحد ويُلغى برنامجه. آن الآوان للنصراويين أن يطالبوا بإغلاق ظهور برنامجه، للصبر حدود وقلنا ممكن الرجل يتغير ولكن واضح هالسنة داخل متشنج بقوه بعد ان حصل النصر على الدوري الاستثنائي، من أبسط حقوقنا هذا المطلب“.

#ايقاف_برنامج_الفراج_مطلب

لو كان مقدم يستهدف الهلال ماجلس يوم واحد ويُلغى برنامجه،آن الاوان للنصراويين ان يطالبوا بإغلاق ظهور برنامجه .. للصبر حدود وقلنا ممكن الرجل يتغير ولكن واضح هالسنة داخل متشنج بقوه بعد ان حصل #النصر على الدوري الاستثنائي .. "من ابسط حقوقنا هذا المطلب" — عبدالرحمن الفريح (@a_alfreh) August 14, 2019

وأشار مشجع آخر يدعى خالد الدويس: ”برنامج يستفز الشارع الرياضي ويدلس ويضلل ويثير الفتنة ويحث على الكراهية ويلوث عقول شبابنا ونحن بحاجة إلى رياضة بدون تعصب وتسود فيها الروح الرياضية وتكون المنافسة في الملعب فقط ونبقى إخوة متحابين لذا يجب إيقاف البرنامج لمنع الاحتقان الرياضي“.

برنامج يستفز الشارع الرياضي ويدلس ويضلل ويثير الفتنة ويحث على الكراهية ويلوث عقول شبابنا ونحن بحاجة إلى رياضة بدون تعصب وتسود فيها الروح الرياضية وتكون المنافسة في الملعب فقط ونبقى اخوة متحابين لذا يجب إيقاف البرنامج لمنع الاحتقان الرياضي #ايقاف_برنامج_الفراج_مطلب — خالد الدويس (@mrmb9) August 14, 2019

فيما قال حساب آخر باسم ”منار الرياض“: ”#ايقاف_برنامج_الفراج_مطلب بعد جلب أسماء أساءت للنصر في برامج سابقة كعادل التويجري وأمثاله وبعد تطاول الفراج على النصر وحمدالله في تغريدات عدة، جمهور النصر يدشن هذا الهاشتاغ ويطالب بإيقاف برنامج الفراج لأنه ينحاز للهلال ضد النصر على طول الخط وعرضه“.

#ايقاف_برنامج_الفراج_مطلب بعد جلب أسماء أساءت للنصر في برامج سابقة كعادل التويجري وأمثاله وبعد تطاول الفراج على النصر وحمدالله في تغريدات عدة جمهورالنصر يدشن هذا الهاشتاق ويطالب بإيقاف برنامج الفراج لأنه ينحاز للهلال ضد النصر على طول الخط وعرضه ! — منار الرياض (@manar9alriyadh3) August 15, 2019

وشدد حساب يدعى ”الوفي“: ”لم يحترم المهنية لم يمثل إعلام وطنه بشكل جيد.

ولم يحترم المواطنة، هناك فرص لرسم صورة إعلامية حسنة للإعلام الرياضي السعودي بالاستفادة من النجوم البارزين ليكونوا مرآة لنقل الصورة الحقيقية للوطن والمواطن السعودي في ظل حملة العدوانية على المملكة ولكن“.

#ايقاف_برنامج_الفراج_مطلب

لم يحترم المهنية

لميمثل إعلام وطنه بشكل الجيد

ولم يحترم المواطنة

هناك فرص لرسم صورة إعلامية حسنة للإعلام الرياضي السعودي بالاستفادة من النجوم البارزين ليكونوا مراءة لنقل الصورة الحقيقية للوطن والمواطن السعودي في ظل حملة العدوانية على المملكة ولكن pic.twitter.com/LofSq7J2Km — الوفي (@111aa_mm) August 15, 2019

وأبرز حساب يدعى ”أبو عبدالله“: ”لا يخدم الرياضه وفي منبر إعلامي من يغذي التعصب فهو معطل للتنمية الرياضية ويتسبب كما عهدناه بتعطيل منجزات الوطن الرياضية والتي تأخرت من أناس ليس اختصاصهم إعلام، بل تعصب ومنفعة شخصية على حساب قنوات وطنية إن مثل وليد مدمر للوطن ومتعصب يجب إبعاده عن منبر وطني“.

#ايقاف_برنامج_الفراج_مطلب

لايخدم الرياضه وفي منبر اعلامي من يغذي التعصب فهو معطل للتنميه الرياضيه ويتسبب كما عهدناه بتعطيل منجزات الوطن الرياضيه والتي تأخرت من اناس ليس اختصاصهم اعلام بل تعصب ومنفعه شخصيه على حساب قنوات وطنيه ان مثل وليد مدمر للوطن ومتعصب يجب ابعاده عن منبر وطني — ابوعبدالله (@AboAbdulllhh) August 14, 2019

وشدد حساب باسم ”بنت الوطن العالمية“: ”برنامج موجه ضد النصر، جامع كل إعلامي يحارب النصر، وفي قناة الوطن، النصر نادي سعودي يا وزارة الإعلام؟؟“.

#ايقاف_برنامج_الفراج_مطلب

برنامج موجه ضد النصر

جامع كل اعلامي يحارب النصر

وفي قناة الوطن

النصر نادي سعودي

يا وزارة الاعلام؟؟ — بنت الوطن العالمية (@alnasser442) August 15, 2019

وقال عبدالعزيز الدوسي، ناشرًا صورة للتغريدة: ”إذا هذا من أولها ينعاف تاليها“.

#ايقاف_برنامج_الفراج_مطلب

اذا هاذا من اولها ينعاف تاليها ???????? pic.twitter.com/jaxMdfIKXt — عبدالعزيز الدوسي (@azzizz1399) August 15, 2019

ونجح عبدالرزاق حمدالله منذ ظهوره الأول بقميص النصر في تقديم أوراق اعتماده للجماهير التي أبدت رضاها التام عن اللاعب بعد أن أصبح صائدًا لشباك الخصوم إذ حسم صدارة جدول ترتيب هدافي الموسم المنصرم برصيد 34 هدفًا ليصبح الهداف التاريخي للبطولة ويتفوق على حمزة إدريس، نجم الكرة السعودية السابق.

وزار حمدالله شباك الخصوم بـ“38 هدفًا“ سواء في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أو في كأس الملك سلمان أو في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

اللاعب المغربي غاب عن المشهد التهديفي في بعض المباريات لكن لن تؤثر على مسيرته الاحترافية الناجحة برفقة النصر، حيث فشل في التسجيل خلال لقاء فريقه أمام الفيصلي في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبذلك احتاج حمدالله إلى 207 أيام فقط لتسجيل 38 هدفًا في مسيرته مع النصر.