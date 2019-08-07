محترف نادي النصر السعودي يرفض عرضًا من ساوباولو البرازيلي

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي، أن المدافع البرازيلي في صفوف الفريق مايكون بيريرا رفض عرضًا للانتقال لنادي ساوباولو البرازيلي مفضلًا البقاء مع ناديه.

واكتسب بيريرا ثقة جماهير النصر السعودي منذ الانتقال لصفوف الفريق الشتاء الماضي.

ولا يرغب النصر بالتفريط في اللاعب.

من جهة أخرى قالت تقارير صحفية سعودية إن إدارة النصر بدأت بالفعل في التفاوض مع حارس مرمى أجنبي ليحل بديلًا عن الأسترالي براد غونز الذي نال لقب الأسوأ في مباراة الوحدة الأخيرة بحسب تقييم موقع سوفا سكور العالمي.

وتسبب جونز في استقبال النصر لهدف التعادل ضد الوحدة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.