نادي النصر السعودي يكشف زي الفريق في الموسم الجديد (شاهد)

كشف نادي النصر السعودي عن الطاقم الجديد الذي سيخوض به الفريق الأول لكرة القدم مباريات الموسم المقبل.

ونشر نادي النصر عبر حسابه الرسمي بموقع ”تويتر“ صورًا للطاقم الأساسي الذي سيتكون من قميص وشوت أصفر، والطاقم الاحتياطي ويتكون من قميص وشوت كحلي.

دشن نادي #النصر اليوم “ #اطقم_النصر الأول والثاني “ لفريق كرة القدم للموسم الرياضي 2019-2020 م . pic.twitter.com/4ftUlInsaV — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 6, 2019

غاية كل ناجح، وطموح كل مبدع#النصر .. إسمٌ أصبح في الواقع فعلاً ????#اطقم_النصر pic.twitter.com/rBiJihTqeI — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 6, 2019

وبدأ نادي النصر موسمه الجديد مساء أمس الإثنين، حيث استضاف الوحدة الإماراتي في إطار مباريات ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكان النصر سباقًا إلى التسجيل عبر نجمه المتألق المغربي عبدالرزاق حمدالله، بضربة رأسية في الدقيقة 17 مستغلًا كرة عرضية متقنة من سلطان الغنام.

وفي الشوط الثاني، أدرك ليوناردو دا سيلفا التعادل للوحدة في الدقيقة 53.

وانتهت المباراة على التعادل 1/1، ما يجعل مباراة الإياب في قمة الإثارة، حيث يستضيف الوحدة منافسه النصر يوم 12 أغسطس.