التعادل يحسم مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي بدوري أبطال آسيا (فيديو)

حسم التعادل نتيجة مباراة النصر السعودي، وضيفه الوحدة الإماراتي، في إطار مباريات ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، الاثنين.

وكان النصر سباقًا إلى التسجيل، عبر نجمه المتألق، المغربي عبدالرزاق حمدالله، بضربة رأسية، في الدقيقة 17 مستغلًا كرة رعضية متقنة من سلطان الغنام.

وفي الشوط الثاني أدرك ليوناردو دا سيلفا التعادل للوحدة في الدقيقة 53.

وانتهت المباراة على التعادل 1/1، ما يجعل مباراة الإياب في قمة الإثارة، حيث يستضيف الوحدة منافسه النصر يوم 12 أغسطس.

هدف #النصر الاول عن طريق حمدالله pic.twitter.com/hctZb2Ban4 — ميديا نصر سبورت (@Media_Nfc1) August 5, 2019