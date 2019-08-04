تقريريكشف مكان إقامة كأس السوبر السعودي هذا العام

كشفت تقارير صحفية عن موعد ومكان إقامة مباراة كأس السوبر السعودي بين ناديي النصر والتعاون.

وقررت الهيئة العامة للرياضة، أن تقام مباراة السوبر في الرياض، في منتصف الموسم الجديد، في حين يعد شهر نوفمبر الأقرب لخوض المباراة فيه، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياض“.

وكان النصر تأهل لمباراة السوبر، بعد تتويجه بالنسخة الاستثنائية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما توج التعاون بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين، للمرة الأولى في تاريخه.

وأقيمت 5 نسخ من مباراة السوبر، شهدت مشاركتين للنصر، لم تكللا بالنجاح، إذ خسر العالمي في 2014، أمام الشباب بركلات الترجيح، بعد التعادل (1-1)، في الوقت الأصلي من المباراة، ثم عاد النصر للمشاركة في سوبر 2015، قبل الخسارة أمام الهلال بنتيجة (1-0).

وفي النسخ الخمس، ستصبح نسخة 2019 هي النسخة الأولى التي تقام فيها مباراة السوبر بمنتصف الموسم، وكان من المقرر أن يقام سوبر 2017 بين الهلال والاتحاد، في شهر يناير، قبل أن يتم إلغاء مباراة السوبر، بعد تغيير مسماها إلى كأس ولي العهد، بدلًا من ”السوبر“.

وسيشهد سوبر 2019، مشاركة فريق التعاون للمرة الأولى في تاريخه، بعد تتويجه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسواءً توج النصر أو التعاون باللقب، فإن السوبر سيشهد بطلًا للمرة الأولى في تاريخه.