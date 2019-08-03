نادي النصر السعودي يتجه لتجديد عقد عبدالرحمن الدوسري

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي فتحت مفاوضاتها مع لاعب الوسط عبدالرحمن الدوسري بشأن تمديد عقده عامين إضافيين.

وبحسب صحيفة ”الرياض“، فإن عقد عبدالرحمن الدوسري ينتهي مع النصر بنهاية الموسم المقبل.

وأعلنت إدارة النصر بدء بيع تذاكر مباراة الفريق أمام الوحدة الإماراتي، في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، والتي سيحتضنها ملعب الملك فهد الدولي مساء يوم الإثنين المقبل بمتجر النادي عند الساعة 16:00 اليوم، وحتى الساعة 22:00 من مساء غد الأحد، وتم تحديد أسعار التذاكر بواقع 2000 ريال للذهبية، و1500 ريال للفضية، و30 ريالًا للعائلات، و30 ريالًا للأفراد.

من جهة أخرى، نشر موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تقريرًا وضع فيه المهاجم عبدالرزاق حمدالله كأكثر لاعب قد يصنع الفارق في أندية غرب آسيا، حيث أشار إلى أنه سجل نحو 100 هدف في 6 مواسم في 3 دوريات آسيوية، لكنه سجل هدفين فقط في المسابقة القارية.