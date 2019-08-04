تقارير: إقالة مدرب نادي أحد السعودي بعد 10 أيام من التعاقد معه‎

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي أحد السعودي قررت فسخ تعاقدها مع الصربي نيناد ساكيتش، مدرب الفريق الأول، بعد نحو 10 أيام فقط من التعاقد معه.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الرياضية“، وفقًا لمصادر خاصة بها، فإن الإدارة توصلت إلى قناعة كاملة بعدم جدوى استمرار المدرب.

جاء قرار الإدارة الأحدية عقب مراقبتها أسلوب عمله مع الفريق خلال الفترة الماضية من معسكر الإعداد في القاهرة.

وقالت الصحيفة إن الإدارة عقدت اجتماعًا مساء أمس مع ساكيتش في فندق موفنبيك في القاهرة، تم خلاله الاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي، فيما تمسك المدرب بالحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملة.