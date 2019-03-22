رئيس نادي أحد السعودي يكشف حقيقة فسخ عقد المصري أحمد جمعة

أوضح سعود الحربي، رئيس نادي أحد السعودي، حقيقة ما تردد حول فسخ عقد اللاعب المصري أحمد جمعة وإنهاء إعارته من ناديه المصري البورسعيدي قبل شهرين تقريبًا من نهاية الموسم.

وقال الحربي في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إن أحمد جمعة تعرض لإصابة قوية في الركبة، موضحًا أن النادي لم يفسخ عقد اللاعب بعد، خاصة أنه خضع لفحص طبي وأشعة، وسيتم إجراء فحص أخير له يوم الأحد المقبل، ثم تحديد مصيره.

ونفى رئيس أحد تأكد إصابة جمعة بقطع في الرباط الصليبي، موضحًا أن الإصابة لم تتحدد بشكل نهائي ولكنها قوية، وسيتم تحديد مصير اللاعب بناء على مدة غيابه عن الملاعب.

وأضاف: ”في حال استمرت الإصابة لأكثر من شهرين، سنخاطب هيئة الاحتراف؛ للمطالبة بضم لاعب أجنبي آخر على حساب أحمد جمعة في ظل إصابته“.