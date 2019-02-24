رئيس نادي أحد السعودي يوضح تفاصيل جديدة بشأن إصابة مؤمن زكريا (فيديو)

شدد سعود الحربي، رئيس نادي أحد السعودي، على أنه لم يصرح بأن الدولي المصري مؤمن زكريا مصاب بمرض ”ضمور العضلات“، مضيفًا ”هو يُعاني من مرض آخر“.

وقال رئيس أحد في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: ”مؤمن يعاني من مرض معين لن نفصح عنه في الوقت الحالي، الكشف عن كل شيء سيكون عقب التأكد من جميع الفحوصات والكشوفات الطبية ونتائجها“.

وتابع: ”اللاعب يحتاج للعلاج وبعد ذلك سيقدر على ممارسة الرياضة بشكل طبيعي“.

وأوضح: ”عقدنا جلسة مطولة مع مؤمن زكريا، يوم السبت، والقرار النهائي بين اللاعب وإدارة النادي سيصدر اليوم الأحد“.

وأشار : ”إما أن يبدأ مؤمن مرحلة العلاج في أسرع وقت مع أُحد، أو يتم إنهاء العقد بين الطرفين بالتراضي“.

وشدد: ”مؤمن لا يعاني من ضمور في العضلات. ما قيل ليس صحيحًا على الإطلاق ونحن من الأساس لم نذكر ذلك“.

وأكمل: ”لكي يعود مؤمن زكريا للملاعب مجددًا فهو يحتاج للعلاج“.

وأردف: ”مؤمن زكريا يُمثل بلدًا عزيزًا علينا ونحن لا نسيء للاعب على الإطلاق.. نحرص على أن تكون العلاقة على أعلى مستوى“.

واستطرد: ”حتى الآن لم نتواصل بشكل مباشر مع الأهلي، ولكنني أتوقع أننا سنصل لحل مرض لـ 3 أطراف. الأهم مصلحة مؤمن زكريا وممارسته للرياضة لأنها مصدر رزقه“.

وأكمل: ”لا يجوز لنا ولا للأهلي التأثر على المصدر الوحيد للاعب كمحترف، سنصل لحلول سريعة وسيعود لممارسة الرياضة عقب العلاج“.

وأتم: ”لجنة الاحتراف أخبرتنا بالتعاقد مع لاعب بديل، ولكننا سنرى ما سيحدث وهل يقدر مؤمن زكريا على الدخول سريعًا في المرحلة العلاجية وإنهائها مبكرا؟ سنرى كل ذلك“.

كان رئيس نادي أحد، قد صرح، مساء الجمعة، بأن مؤمن زكريا يعاني من خلل عضلي يعوقه عن ممارسة كرة القدم، وأنه بصدد إقامة مؤتمر صحفي لإعلان كافة التفاصيل.

وانتقل مؤمن زكريا من الأهلي إلى نادي أحد خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ولم يشارك صاحب الـ30 عامًا في أي مباراة منذ انتقاله إلى الفريق السعودي، حتى الآن.

ويحتل نادي أحد المركز الأخير في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي حتى الآن.