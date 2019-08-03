تقارير: نادي الهلال السعودي يجدد عقد محمد الشلهوب موسمًا جديدًا 

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل قامت بتجديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد الشلهوب موسمًا آخر، وذلك دون الكشف عن قيمة العقد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الوطن“ بحسب مصادرها، أشارت إلى أن اللاعب جدد عقده مع الزعيم لمدة موسم إضافي.

ولم تكشف التقارير الصحفية عن القيمة المالية التي توصل إليها المسؤولون لاتفاق رسمي بين اللاعب والإدارة الجديدة للفريق.

وكانت الشكوك تحوم حول مصير الشلهوب عقب نهاية الموسم، حيث لم يحسم اللاعب قراره من الاعتزال أو مواصلة المشوار مع الموج الأزرق.

وحصد الشلهوب طيلة مسيرته مع الهلال ألقابًا عدة، منها الدوري السعودي 7 مرات، كأس ولي العهد 11 مرة، وكأس خادم الحرمين الشريفين مرتين، بالإضافة إلى السوبر السعودي مرتين ودوري أبطال آسيا، كأس السوبر المصري السعودي، كأس السوبر الآسيوي، البطولة العربية للأندية، كأس أبطال الكؤوس، كأس المؤسس مرة واحدة.

من جهة أخرى، سيشارك عبدالله عطيف لاعب الهلال في تدريبات فريقه الجماعية خلال اليومين المقبلين، بعد أن أجرى، الجمعة، برنامجًا علاجيًا في عيادة النادي الأزرق، بعد إصابته بالتواء في مفصل القدم، في تدريبات الأمس.

ويواجه الهلال نظيره الأهلي، الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.