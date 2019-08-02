نادٍ إسباني يستهدف جوناثان سوريانو لاعب نادي الهلال السعودي

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي، أن المهاجم جوناثان سوريانو بات قريبًا من الرحيل عن الزعيم.

وبحسب تلك المصادر فإن النادي السعودي تلقى عرضًا رسميًا من نادي جيرونا الإسباني لضم سوريانو في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وكان سوريانو قد انضم للهلال في الميركاتو الشتوي الماضي، لكنه لم يقدم ما كان منتظرًا منه مع الزعيم.

ورفض سوريانو توقيع مخالصة مالية مع الهلال إلا بعد الحصول على كافة مستحقاته المالية المتأخرة والبالغة نحو 15 مليون ريال.

يشار إلى أن الهلال لم يشرك سوريانو في قائمته الآسيوية، في حين أن جيرونا يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وسوريانو، البالغ من العمر 33 عامًا، سبق أن لعب لأندية إسبانيول، وبرشلونة ب، وريد بول سالزبورغ النمساوي.