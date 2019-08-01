نادي الهلال السعودي يجدد تعاقده مع سالم الدوسري لثلاث سنوات قادمة

أعلنت إدارة نادي الهلال السعودي تجديد تعاقدها مع اللاعب سالم الدوسري نجم الفريق لثلاث سنوات قادمة.

وتلقى اللاعب عدة عروض محلية وخارجية، وهو ما أثار القلق في نفوس الهلاليين. قبل أن تنجح الإدارة في تجديد التعاقد مع اللاعب.

من جهة أخرى، أعلن الجهاز الطبي في نادي الهلال عن تعرض نجم الفريق، لاعب المحور عبدالله عطيف، لالتواء وبالتالي قد لا يلحق بمباراة الفريق القادمة أمام الأهلي.

في سياق آخر، تبحث إدارة النادي التعاقد مع لاعب محور أجنبي ليكون بديلًا للبرازيلي كارلوس إدواردو المتبقي في عقده موسم واحد فقط.