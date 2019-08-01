صحيفة: نادي الهلال السعودي يقترب من ضم بديل لكارلوس إدواردو‎

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي الهلال السعودي اقتربت من إعلان التعاقد مع محترف أجنبي جديد يلعب في مركز المحور والوسط المتقدم.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“، فإن اللاعب ينتظر أن يكون بديلًا للبرازيلي كارلوس إدواردو.

يشار إلى أن كارلوس إدواردو يبلغ من العمر 29 عامًا، ويرتبط بالانتقال إلى نادي شباب الأهلي دبي والعين الإماراتيين.

وأعلن نادي الهلال القائمة الآسيوية التي تضم 25 لاعبًا، بينهم 4 أجانب هم: الوافد الجديد الكوري الجنوبي جانج هيون سون وجيوفينكو وبافتيمبي جوميز وأندريه كاريلو، فيما خلت من اسم إدواردو.

من جهته، كشف روبرتو ميلو المدير التنفيذي لنادي إنترناسيونال سبب عدم انتقال المحترف إيدنيلسون للهلال، وذلك في مقابلة له مع إذاعة ”غرينال“.

وقال ميلو إن عرض الهلال كان ضخمًا لكن المال ليس كل شيء، وإنهم يريدون الاستفادة من اللاعب مع الفريق تمامًا.