تقارير: نادي الهلال السعودي يسعى لضم الكولومبي ماثيوس أوريبي

كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الدولي الكولومبي ماثيوس أوريبي، لاعب كلوب أمريكا المكسيكي.

ووفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي خوان كارلوس، عبر صفحته بموقع ”تويتر“، فإن الهلال دخل في مفاوضات لضم اللاعب الكولومبي.

فيما ذكرت تقارير برتغالية أن اللاعب بات قريبًا من الانضمام لنادي بورتو، حيث تم تقييم ماثيوس أوريبي بـ10 ملايين يورو.

[RUMOR ????] Información que llega desde Arabia Saudita indica que Al-Hilal FC estaría negociando también con CF América por Mateus Uribe.

cc @MauricioAndrsL5 pic.twitter.com/UGNf8PHX3j — Juan Carlos (@jcpedrazamr) July 30, 2019

وأوريبي، البالغ من العمر 28 عامًا، لعب مع أندية توليما وناسيونال الكولومبيين، وديبورتيفو إسبانول الأرجنتيني، قبل أن ينتقل إلى أمريكا المكسيكي في صيف 2017.

ومع أمريكا المكسيكي، لعب أوريبي 80 مباراة، سجل خلالها 18 هدفًا، وصنع 8 أخرى، رغم أن مركزه الأساسي هو متوسط الميدان المدافع، متلقيًا 17 إنذارًا، و3 كروت حمراء.

وانضم أوريبي إلى منتخب كولومبيا لأول مرة في 2017، ولعب منذ ذلك الوقت 20 مباراة، سجل خلالها هدفين، كما ظهر في مباريات كوبا أمريكا 2019.