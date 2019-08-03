تقرير: النادي الأهلي السعودي يجني 6 ملايين يورو من بيع باولو دياز

كشفت تقارير صحفية مطلعة أن النادي الأهلي السعودي سيجني 6 ملايين يورو (نحو 25 مليون ريال)، حال تفعيل أي نادٍ بند الشرط الجزائي في عقد المدافع التشيلي باولو دياز، مع ريفر بليت الأرجنتيني.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الرياضية“، فإن ريفر بليت وقّع مع دياز عقدًا لـ3 مواسم، يتضمن شرطًا جزائيًا قيمته 20 مليون يورو.

بدوره، كشف الأهلي، في بيانٍ أمس، عن بيعه 70% من بطاقة التشيلي واحتفاظه بـ 30%، ما يضمن الاستفادة ماديًّا، بالنسبة ذاتها، من أي بيع مستقبلي لعقد اللاعب مع ريفر بليت أو فسخ له من طرف نادٍ آخر.

وسيحصل الأهلي على 4 ملايين ونصف المليون دولار (نحو 17 مليون ريال“، مقابل بيعه الـ70% وفقًا لمصادر خاصة بصحيفة ”الرياضية“.

من جهة أخرى، كشفت الصحيفة أن الإدارة الحالية، برئاسة أحمد الصائغ، تسعى لإكمال أجانب الفريق الأول بصانع ألعاب، بعد التعاقد مع الصربي دانييل ألكسيتش، والبوسنيين إلفيس ساريتش، وإيرفين زوكانوفيتش، والإبقاء على السوري عمر السومة، ودجانيني تفاريس، والبرازيلي جوزيف دي سوزا.