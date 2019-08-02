النادي الأهلي السعودي يعلن رحيل باولو دياز إلى ريفر بليت الأرجنتيني

أعلن النادي الأهلي السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بيع جزء من عقد لاعبه التشيلي باولو دياز لنادي ريفر بليت الأرجنتيني.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت ”تويتر“ أن النادي باع 70 في المئة من قيمة العقد للنادي الأرجنتيني مع الإبقاء على نسبة 30 بالمئة.

وقدمت إدارة النادي شكرها للاعب على الفترة التي قضاها في الفريق وتمنت له التوفيق مع فريقه الجديد.

وافقت إدارة النادي #الأهلي على بيع نسبة 70 في المائة من عقد محترف الفريق الكروي الأول التشيلي باولو دياز لنادي ريفربليت الأرجنتيني، بينما سيحتفظ النادي بنسبة 30 في المائة من العقد، وقدمت الإدارة شكرها للاعب على الفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق، متمنيه له التوفيق مع فريقه الجديد. pic.twitter.com/yDsedRLRxi — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 2, 2019

وأنهى الأهلي الموسم الماضي في المركز الخامس بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي)، ويستهل مشواره في المسابقة بالموسم الجديد بمواجهة العدالة.

وقبل انطلاق منافسات الدوري السعودي، يواجه الأهلي فريق الهلال السعودي في دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا.