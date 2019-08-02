النادي الأهلي السعودي يعلن رحيل باولو دياز إلى ريفر بليت الأرجنتيني

النادي الأهلي السعودي يعلن رحيل باولو دياز إلى ريفر بليت الأرجنتيني

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن النادي الأهلي السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بيع جزء من عقد لاعبه التشيلي باولو دياز لنادي ريفر بليت الأرجنتيني.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت ”تويتر“ أن النادي باع 70 في المئة من قيمة العقد للنادي الأرجنتيني مع الإبقاء على نسبة 30 بالمئة.

وقدمت إدارة النادي شكرها للاعب على الفترة التي قضاها في الفريق وتمنت له التوفيق مع فريقه الجديد.

وأنهى الأهلي الموسم الماضي في المركز الخامس بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي)، ويستهل مشواره في المسابقة بالموسم الجديد بمواجهة العدالة.

وقبل انطلاق منافسات الدوري السعودي، يواجه الأهلي فريق الهلال السعودي في دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث