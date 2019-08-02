تقارير: تركي آل الشيخ كان قريبا من الاستحواذ على حصة في إميان الفرنسي

أجل نادي إميان الفرنسي مفاوضاته مع تركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي السعودي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفية بشأن شراء حصة من النادي والاستثمار فيه نظرا لاقتراب الموسم من الانطلاق وعدم رغبة النادي في تغيير مستثمريه حاليا.

ويستعد إميان الذي يدربه السلوفيني لوكا إلسنر، أصغر مدرب في الدوري الفرنسي وعمره 37 عاما، لموسمه الثالث على التوالي بين الكبار بينما أظهر آل الشيخ أواخر يوليو/تموز الماضي رغبته في أن يصبح مساهماً في النادي.

لكن برنار غوانين رئيس إميان قال لصحيفة ”لو بارزيان“ الفرنسية إن عرض المسؤول السعودي لم يتم رفضه لكن تأجل ، موضحا ”في الوقت الحالي فضلنا عدم اتباع رغبة تركي آل الشيخ نظرا لأننا نستعد للموسم الجديد ونفضل عدم الانفصال عن المستثمرين الحاليين الذين كانوا معنا العام الماضي“.

وعن بداية المفاوضات مع المسؤول السعودي قال غوانين ”كانت لدينا مفاوضات متبادلة واتصالات وسنظل على اتصال معه إلى لزم الأمر. لا زلنا مهتمين بكافة الاقتراحات ولا يمكننا أبداً إهمال أولئك الذين يهتمون بنا مالياً“.

وأضاف رئيس إميان ”النادي مشروع مثل أي شركة وعليك أن تستمع إلى الأشخاص الذين يرغبون في الاستثمار معك. ندرس جميع اقتراحات المستثمرين“.

وأصبح آل الشيخ مالك نادي بيراميدز المصري السابق مالكًا لنادي ألميريا الإسباني؛ ليخوض تجربة استثمارية جديدة بعد التجربة التي قضاها في الدوري المصري.

وتأسس نادي ألميريا عام 1989 وينافس في دوري الدرجة الثانية الإسبانية واحتل المركز العاشر في الموسم الماضي وسبق للنادي الذي يمثل مدينة الأندلس أن شارك في الدوري الإسباني الدرجة الأولى 6 مواسم.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ألميريا خبرًا يفيد بأن تركي آل الشيخ قدم دعمًا يبلغ 200 ألف يورو لمؤسسة الفريق التي تدعم فريق ذوي الإعاقة الذهنية الذي يشارك في منافسات الدوري الإسباني لهذه الفئة.