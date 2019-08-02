كل ما تريد معرفته عن ألميريا الإسباني فريق تركي آل الشيخ الجديد

قرر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، خوض تجربة جديدة في مجال الاستثمار الرياضي بشراء نادي ألميريا الإسباني الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية.

وأتم آل الشيخ التعاقد بحضوره، اليوم الجمعة، إلى مقر النادي وعقد جلسة مع ألفونسو غارسيا مالك النادي السابق وظهر آل الشيخ مرتديًا قميص ألميريا.

وخاض آل الشيخ تجربة استثمارية من قبل في نادي بيراميدز المصري الذي اشتراه من مالكه السابق محمود الأسيوطي، وقام بتغيير اسمه من الأسيوطي إلى بيراميدز.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي كل الأمور المتعلقة بنادي ألميريا الإسباني الفريق الجديد للمستشار تركي آل الشيخ:

تاريخ النادي

تأسس نادي ألميريا يوم 26 يوليو 1989 في مدينة ألميريا في الأندلس ويلعب على استاد ”خيخوس ميديترانيوس“الذي يتسع لحضور 15 ألف مشجع.

وبدأ الفريق مسيرته في كرة القدم موسم 1989 – 1990 في الدرجة الخامسة ثم تأهل للدرجة الرابعة موسم 1992 – 1993 ثم صعد في الموسم التالي 1993- 1994 إلى دوري الدرجة الثالثة، وشارك في ذلك الموسم لأول مرة في بطولة كأس الملك.

وتأهل فريق ألميريا لدوري الدرجة الثانية موسم 1995 – 1996، وظل الفريق يتأرجح بين الدرجتين الثانية والثالثة حتى اشتراه ألفونسو جارسيا العام 2003 وقاده إلى التأهل لدوري الدرجة الأولى الإسباني ”لا ليغا“ موسم 2007 – 2008 وظل محتفظًا بمقعده بالدوري 4 مواسم متتالية، وهبط ثم عاد في موسم 2013 – 2014 لكنه هبط في الموسم التالي ولم يصعد بعد.

وكان أفضل ترتيب لفريق ألميريا بالليغا احتلال المركز الثامن في موسم 2007 – 2008 وكان أفضل نتيجة في كأس الملك التأهل لدور الأربعة موسم 2010 – 2011.

أبرز النجوم

سبق أن قام العديد من النجوم بارتداء قميص ألميريا والدفاع عن ألوانه من قبل من بينهم اللاعب الجزائري سفيان فيغولي.

ولعب أيضًا أليكس فيدال في صفوف ألميريا قبل رحيله إلى برشلونة، وأيضًا ألفارو نيجريدو واستيبان نافارو والبرازيلي فيليبي ميلو.

مشوار الموسم الماضي

فشل ألميريا في التأهل إلى الليغا في الموسم الماضي باحتلال المركز العاشر في دوري الدرجة الثانية بجمع 60 نقطة.

وودّع الفريق دور الـ32 لبطولة كأس الملك على يد فياريال بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل منهما، وخسر بثمانية أهداف نظيفة في لقاء الإياب.

وكان هداف الفريق ودوري الدرجة الثانية هو اللاعب الإسباني ألفارو خيمينيز.

آل الشيخ وأحلام منتظرة

يقود الفريق حاليًا المدير الفني الإسباني أوسكار فيرنانديز، ويضم الفريق مجموعة من اللاعبين على رأسهم ألفارو خيمينيز وانضم الفرنسي يونس رحماني مؤخرًا.

وتحدثت التقارير الإسبانية عن الثورة المنتظرة بعد انتقال ملكية النادي إلى تركي آل الشيخ أحد أبرز رجال الرياضة العربية والمالك السابق لنادي بيراميدز المصري.

ويبقى الحلم الأول لتركي آل الشيخ تأهيل فريقه إلى الدوري الإسباني، كما أن الأنباء تتردد حول اقتراب المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل من قيادة الفريق في الموسم الجديد.