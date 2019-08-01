الألماني رافائيل تشيكوس على رادار أندية سعودية

كشفت تقارير صحفية أن أندية سعودية دخلت بقوة في مفاوضات جدية مع مسؤولي نادي كولن الألماني، للتعاقد مع اللاعب الألماني رافائيل تشيكوس (من مواليد المملكة) وتسجيله في كشوفات النادي لاعب مواليد.

وحسب المصادر فإن نادي الشباب، وناديًا سعوديًّا آخر يريدان التعاقد مع رافائيل تشيكوس.

ويُجيد رافائيل، البالغ من العمر 29 عامًا، اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.

وتنقل رافائيل خلال مسيرته الاحترافية بين عدد من أندية الدرجة الأولى في ألمانيا، كما سبق له اللعب في الفريق الثاني لفريق فولفسبورغ الألماني، وانتقل إلى كولن مطلع موسم 2018، مقابل 1.8 مليون يورو.

يُذكر أن رافائيل تشيكوس وُلد في محافظة جدة في الـ 14 من مايو 1990.

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي الشباب تنوي توقيع مخالصة مالية مع حسن الراهب، بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني خورخي ألميرون.

وحسب ما نقلت صحيفة ”الاقتصادية“، فإنه من المنتظر أن يحل مكان المهاجم محمد السهلاوي الذي التحق بالتدريبات قبل 3 أيام.

وجاء قرار الاستغناء عن الراهب لعدم قناعة المدرب أولًا، وكثرة إصاباته إضافة إلى كثرة المهاجمين، إذ تقرر أن يكون السهلاوي المهاجم السادس في الفريق الأبيض بجانب الأرجنتيني كريستيان جوانكا، الكولومبي دانيلو إسبريلا، البرازيلي سباستياو سييبا، الغامبي أبوبكر تراولي، وعبدالله الحمدان.

من جهة أخرى، كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال قد اقتربت من إعلان التعاقد مع محترف أجنبي جديد يلعب في مركز المحور والوسط المتقدم.

وحسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط فإن اللاعب ينتظر أن يكون بديلًا للبرازيلي كارلوس إدواردو.

وكشف روبرتو ميلو المدير التنفيذي لنادي إنترناسيونال عن سبب عدم انتقال المحترف إيدنيلسون للهلال وذلك في مقابلة له مع إذاعة ”غرينال“.

وقال ميلو إن عرض الهلاليين كان ضخمًا لكن المال ليس كل شيء، وإننا نود الاستفادة من اللاعب مع الفريق تمامًا.