رسميًّا.. النادي الأهلي السعودي يتعاقد مع البوسني أرفين زوكانوفيتش (فيديو وصورة)

أعلن النادي الأهلي السعودي، الخميس، رسميًّا، عن تعاقده مع المدافع البوسني أرفين زوكانوفيتش، بعقد يمتد لموسمين، مع خيار التجديد لموسم ثالث، قادمًا من جنوة الإيطالي.

وقال الأهلي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع المدافع الدولي البوسني أرفين زوكانوفيتش (32 عامًا)، قادمًا من صفوف جنوة الإيطالي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، بعقد يمتد لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم ثالث“.

ولم يكشف الأهلي عن التفاصيل المالية للتعاقد مع أرفين زوكانوفيتش، الذي لعب لأندية كييفو فيرونا، وسامبدوريا، وروما وأتلانتا، وجنوة في إيطاليا.

أنهت إدارة النادي #الأهلي إجراءات التعاقد مع المدافع الدولي البوسني ارفين زوكانوفيتش (32 عاماً)، قادماً من صفوف جنوة الإيطالي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، بعقد يمتد لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم ثالث. pic.twitter.com/oL6EZJ00xV — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 31, 2019

وتعاقد الأهلي حتى الآن مع خالد عبدالعزيز البركة، ويزيد بكر البكر، ومحمد عبده خبراني، وسلطان مندش، ودانييل أليكسيتش، وألفيس ساريتش، علمًا أن المدرب الكرواتي برانكو إيوانكوفيتش سيقود الأهلي الموسم المقبل.

يشار إلى أن الأهلي يلاقي مواطنه الهلال يومي الـ 6 والـ13 من أغسطس، في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، على أن يفتتح مشواره في الدوري السعودي للموسم 2019/2020، بمواجهة العدالة يوم الـ22 من أغسطس.

وكشف برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، الأربعاء، عن الرباعي الأجنبي في قائمة الفريق التي يخوض بها منافسات دوري أبطال آسيا، وشهدت القائمة وجود الرباعي الأجنبي: ”السوري عمر السومة ودغانيني تفاريس ودانييل ألكسيتش والوسط البرازيلي جوزيف دي سوزا.