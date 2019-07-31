فيتوريا يكشف عن طموحاته مع نادي النصر السعودي.. وسر انضمامه لأعضاء الشرف الذهبيين (فيديو)

كشف البرتغالي روي فيتوريا، مدرب نادي النصر السعودي، عن كواليس تعاقده لقيادة ”العالمي“، مشيرًا إلى أن الفراغ الإداري الذي عانى منه فريقه تسبب بإرباك مخططاته للموسم المقبل.

وتولى فيتوريا القيادة الفنية لنادي النصر، في شهر يناير الماضي، قادمًا من صفوف بنفيكا البرتغالي، حيث نجح في التتويج مع الفريق بلقب الدوري السعودي للمحترفين، في نسخته الأغلى عبر التاريخ.

وقال فيتوريا في تصريحات لقناة ”العربية“: ”قبلت عرض النصر لأن المنافسة على اللقب كانت مغرية بالنسبة لي، وهذا القرار غيّر حياتي، وجدت فريقًا جيدًا ويكتنز الكثير من المواهب، وفرضت أسلوبي على الفريق وتحسن المستوى، وهذا حدث بشكل تدريجي وبتجاوب من اللاعبين وأعضاء مجلس الإدارة“.

وأضاف: ”كنا نتخلف بـ6 نقاط عن الهلال لكننا لم نفقد التركيز وكنا مقتنعين بقدرتنا على الفوز، كانت الجولات الأخيرة من الدوري مثيرة بتنافسنا مع الهلال، لكن تجاربي السابقة في حسم اللقب متأخرًا مع بنفيكا ساعدتنا بحسم اللقب“.

وتابع: ”تغير الإدارة تسبب بتعطيل تطور الفريق بالطريقة التي كنت أرغب بها، لكن سنحاول ترتيب الأوضاع بطريقة معينة لأننا لا نمتلك الكثير من الوقت، وندخل إلى سوق الانتقالات بقوة، وعندما أتحدث عن احتياجي لتعاقدات جديدة، فلا بد أن أضع بالحسبان أنني مدرب الفريق البطل، وحاجتنا إلى التعاقدات لا تفرضها حاجة الفريق، بل تعاقدات الفرق المنافسة“.

وأردف: ”شيء ما حدث عندما تغير مجلس الإدارة، وسنعمل على حل أمور يجب حلها، ونحن نعرف أن الفترة الإعدادية قبل الموسم تحدد غالبًا إمكانية فوز الفريق بالبطولات أو خسارتها“.

وعن حظوظ النصر في دوري أبطال آسيا، أشار: ”كنا نهدف إلى الفوز بالدوري الموسم الماضي، وركزنا على البطولة بمشاركة اللاعبين المحليين، وهم أجابوا عن كل الأسئلة حول طموحاتهم بالبطولة. صحيح أن هذا الفريق لم يكن مستعدًا لدوري أبطال آسيا، وهذا ما يدفعنا إلى الحذر والعمل على كل مباراة بشكل منفصل لخطف بطاقة التأهل“.

وعن انضمامه إلى قائمة أعضاء شرف النصر الذهبيين، أجاب روي فيتوريا: ”شرف لي بأن أكون عضوًا لشرف النصر، إنها طريقة لتعريف الجماهير بأننا فريق واحد، وأنا جزء من منظومة العمل، وأريد أن تكون الجماهير معنا في جميع الظروف“.