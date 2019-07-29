محمد الكويكبي يقترب من نادي النصر السعودي في صفقة تبادلية مع الاتفاق 

جددت إدارة نادي النصر السعودي رغبتها في ضم محمد الكويكبي، لاعب الاتفاق، بعدما طلب الأخير ضم لاعب العالمي فراس البريكان.

وطالبت إدارة نادي النصر بعمل صفقة تبادلية مع دفع مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه لضم اللاعب الذي يتمسك به خالد الدبل، رئيس الاتفاق، بشدة، وفقًا لما ذكرته مصادر خاصة.

وخاض الكويكبي 27 مباراة برفقة الاتفاق في الموسم المنصرم، خلال بطولتي دوري المحترفين وكأس الملك، سجل خلالها 8 أهداف، فيما صنع 3 أخرى.

من جهة ثانية، يعتزم النصر طلب تسجيل لاعبه الجديد عبد الفتاح آدم لدى اتحاد كرة القدم السعودي بوصفه لاعبًا سعوديًّا وليس مواليد استنادًا لحمله جواز سفر سعوديًّا، لكنه لن يُقيّد آسيويًّا، إذ يترقب النصر رد اتحاد اللعبة أملا في الاستفادة من خانة “لاعب المواليد” بعنصر آخر.

كما صرفت الإدارة النظر عن سفر اللاعب إلى المعسكر الإعدادي في البرتغال لعدم حصوله حتى الآن على تأشيرته، إذ سيواصل اللاعب خوض تمارين لياقية داخل نادٍ رياضي في السعودية.