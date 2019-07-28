استبعاد نورالدين إمرابط من قائمة نادي النصر السعودي بدوري أبطال آسيا

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن الجهاز الفني لنادي النصر، بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، استقر على استبعاد المهاجم المغربي نورالدين إمرابط، من قائمة الفريق الآسيوية.

ويلاقي النصر منافسه الوحدة الإماراتي، يوم 5 أغسطس المقبل، في ثمن نهائي البطولة الآسيوية، على أن تلعب مباراة الإياب يوم 12 أغسطس.

وبحسب التقارير فإن قائمة أجانب النصر بدوري أبطال آسيا تضم: الحارس الأسترالي براد جونز، المدافع البرازيلي مايكون، محور الارتكاز البرازيلي بيتروس والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وأضافت أن الجهاز الفني للنصر استبعد نورالدين إمرابط، من القائمة بعد الاجتماع الذي تم اليوم بين المدرب والإدارة، واتخذ فيه القرار، بالرغم من الأنباء التي أكدت دخوله كبديل للمصاب جوليانو.

كما خلت القائمة من اسم المهاجم النيجيري أحمد موسى، اللاعب الأغلى في تاريخ النصر، والكرة السعودية.

وأشارت تقارير الى أن إمرابط يواجه أزمة مع النصر، وتحاول الإدارة حلها قبل بداية الموسم الرياضي.