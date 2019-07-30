تداول صور مسربة لقميص نادي الهلال السعودي الجديد

تداول جمهور نادي الهلال السعودي صورًا مسربة خلال تصوير اللاعبين بقميص الفريق للموسم الجديد.

ويظهر في الصورة المتداولة جيوفينكو لاعب الهلال وهو يرتدي القميص الجديد للزعيم السعودي.

ويستعد الهلال لمواجهة الأهلي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، إذ يسعى الزعيم لحصد اللقب لتعويض جماهيره عن بطولة الدوري.

وأبرمت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، قبل عدة أسابيع، صفقة رعاية جديدة لدعم النادي العاصمي خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأعلن الزعيم من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى”تويتر”، توقيع عقد شراكة مع شركة “جاهز”، لمدة 5 سنوات، على أن يظهر شعار الشركة أعلى الصدر في قمصان الحوت الأزرق، بدءًا من الموسم الرياضي المقبل 2019 -2020.

ويعد عقد “جاهز” سادس العقود الاستثمارية التي وقعها النادي الأزرق، حيث سبق له أن وقع مع كل من: إعمار الإماراتية، التعاونية، فلاي إن وشركة (STeam) إلى جانب عقد شركة المملكة القابضة.