حقيقة مفاوضات نادي الهلال السعودي مع باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي

نفت مصادر قريبة الصلة للغاية بإدارة نادي الهلال السعودي، الأنباء التي ذكرتها إحدى الصحف المصرية، عن وجود عرض للاعب باهر المحمدي نجم منتخب مصر ونادي الإسماعيلي للعب لصالح الهلال.

وقال المصدر: إن باهر المحمدي لم يكن هدفًا لإدارة الهلال، ولكن ربما عرضه أحد وكلاء اللاعبين الذي عرض الأمر كذلك على الإسماعيلي.

وشدد المصدر، على إن إدارة الهلال تستقطب لاعبين من ذوي الأسماء الرنانة، كما إنها ليست بحاجة لظهير أيمن في الوقت الحالي في ظل تواجد الظهير الأساسي للنادي وللمنتخب السعودي محمد البريك.

وكانت تقارير صحفية مصرية، قد تحدثت عن أن إدارة الإسماعيلي رفضت وبشكل قاطع ونهائي، الرد على العروض المقدمة لضم مدافعه الدولي باهر المحمدي من قبل الهلال السعودي والزمالك المصري.

وشارك باهر المحمدي، البالغ من العمر 22 عامًا، في 36 مباراة مع الإسماعيلي موسم 2018/2019، سجل فيها هدفين وصنع هدفًا.