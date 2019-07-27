إعلامي يكشف عن أزمة قد تواجه إدارة نادي الهلال السعودي لتجديد تعاقد سالم الدوسري

أثار الإعلامي الرياضي عيسى الجوكم، الجدل بين جمهور نادي الهلال السعودي بشأن مصير مفاوضات نجم الفريق سالم الدوسري.

وقال الجوكم عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة ”تويتر“ اليوم السبت: ”حكاية سالم الدوسري باختصار، الهلال عرض عليه 5 مليون ريال للتجديد، والنصر عرض عليه إبان الإدارة السابقة 8 ملايين، والأهلي دخل على الخط يوم أمس“.

وأضاف: ”إجابة اللاعب حسب المصادر هي أن من يدفع الـ8 ملايين سيوقع معه“.

وكانت تقارير أشارت إلى حرص فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة الهلال، على عقد جلسة مع اللاعب الأيام الماضية، وأقنعه بتجديد عقده مع الفريق.

وقدم الدوسري أداءً جيدًا مع نادي الهلال في موسم 2018-2019، على الرغم من خسارة الفريق الهلالي للقب الدوري، بالإضافة إلى توديعه لـ كأس خادم الحرمين الشريفين من دور نصف النهائي أمام نادي التعاون.

واحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018-2019.

وكان الدوسري قد شارك في 27 مباراة بالموسم الماضي، قد أحرز خلالها 5 أهداف وصنع 6 أخرى.