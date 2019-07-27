صحيفة: النادي الأهلي السعودي وبالميراس البرازيلي يتفقان على صفقة لوكاس ليما

كشفت تقارير صحفية سعودية، السبت، أن إدارة النادي الأهلي، برئاسة المهندس أحمد الصائغ، وبدعم مباشر من قبل الأمير منصور بن مشعل، توصلت لاتفاق مع إدارة بالميراس البرازيلي، لضم اللاعب لوكاس ليما، مقابل 8 ملايين دولار.

وبحسب صحيفة ”الشرق الأوسط“ فإن الأهلي توصل لاتفاق للتعاقد مع لوكاس ليما، مقابل 8 ملايين دولار، بعد اجتماعات طوال الساعات القليلة الماضية بين ممثل من النادي الأهلي السعودي وإدارة النادي البرازيلي.

وأضافت الصحيفة أن الناديين توصلا إلى اتفاق بينهما، في حين يتبقى فقط الأمور الخاصة باللاعب التي لن تكون عائقًا أمام إتمام المفاوضات وإنهائها.

وتضم قائمة النادي الأهلي من اللاعبين الأجانب 7 أسماء، وهي: السوري عمر السومة، ودجانيني تفاريس من الرأس الأخضر، والصربي دانييل ألكستيش، والبوسني ألفيس ساريتش، والبرازيلي جوزيف دي سوزا، ومواطنه أديرلان سانتوس، والتشيلي باولو دياز.

واحتل الأهلي المركز الخامس في الدوري السعودي الموسم الماضي 2018/2019، علمًا أنه يلاقي العدالة في أولى جولات الموسم المقبل.

وقبل انطلاق الدوري السعودي، يلعب الأهلي مع مواطنه الهلال في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.