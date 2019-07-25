النادي الأهلي السعودي يرصد 8 ملايين دولار لضم لوكاس ليما

كشفت تقارير صحفية برازيلية أن النادي الأهلي السعودي بات على وشك ضم صانع ألعاب نادي بالميراس اللاعب لوكاس ليما.

وأبلغت إدارة النادي الأهلي نظيرتها في بالميراس أنها على استعداد لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ نحو 8 ملايين دولار.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”جبوبو“ البرازيلية واسعة الانتشار، فإن اللاعب أيضًا كان قد تلقى عرضًا من نادي فناربخشة التركي إلا أن الأهلي الأقرب لضمه.

من جهة أخرى، صرف الجهاز الفني للنادي السعودي النظر عن التعاقد مع مدافع أجنبي بعد عودة المدافع معتز هوساوي لصفوف الفريق وشفائه من الإصابة التي كانت قد لحقت به.