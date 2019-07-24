صحيفة: العين الإماراتي لا يرغب في عودة عموري بعد رحيله عن نادي الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية أن عمر عبدالرحمن ”عموري”، والذي رحل أخيرًا عن نادي الهلال السعودي، لن يعود مجددًا إلى ناديه السابق العين الإماراتي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياض“ السعودية، فقد أفصحت بعض المصادر عن عدم رغبة الجهاز الفني لفريق العين بإعادة اللاعب مجددًا للعب في صفوفه، خصوصًا أن وضع الإصابات أزعج الجهاز الفني للفريق، وخشية خسارة اللاعب في أي وقت من الموسم الرياضي.

وأشارت المصادر، وفقًا للصحيفة، إلى أن عموري ربما ينتقل إلى ناد إماراتي آخر أو البحث عن عقد احترافي خارج الإمارات، وستتحدد وجهة اللاعب في غضون الأسابيع المقبلة، خصوصًا أن عدم تجديد الهلال للعقد سيؤثر بصورة سلبية على عموري في انتقالاته المقبلة.

وكان نادي الهلال، أعلن في بيان رسمي، عن وقف مفاوضاته لتجديد عقد عموري، ليرحل رسميًّا عن صفوف الزعيم.

وكشفت صحيفة ”البيان“ الإماراتية، أن أندية شباب أهلي دبي والجزيرة والعين الإماراتية تسعى للظفر بخدمات اللاعب خلال الصيف الجاري.

وأكدت الصحيفة أن وكيل أعمال اللاعب كشف أن اللاعب لديه الكثير من العروض سيتم الاختيار الأفضل من بينها من أجل حسم وجهة اللاعب.

وانضم عموري للهلال مطلع الموسم الماضي، في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الهلال والشباب بدوري المحترفين أكتوبر الماضي.