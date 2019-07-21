تقارير: شباب الأهلي دبي والجزيرة يسعيان لضم عموري بعد توقف مفاوضاته مع نادي الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية أن ناديي شباب الأهلي دبي والجزيرة الإماراتيين دخلا على خط المفاوضات مع عمر عبدالرحمن ”عموري”، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشعل ”عموري“ الميركاتو الصيفي، بعد توقف مفاوضات نادي الهلال السعودي معه للتجديد عامًا آخر، نتيجة عدم توصل الطرفين لاتفاق حول شروط التعاقد، رغم أن ”عموري“ استعاد عافيته تمامًا من الإصابة التي لحقت به خلال الموسم الماضي مع الهلال، وأدت التطورات الأخيرة إلى فتح المجال أمام العديد من الأندية للدخول على خط التفاوض لنيل توقيع عموري والاستفادة من جهوده خلال الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة ”البيان“ الإماراتية إلى أن الفريقين دخلا على الخط لجس النبض ومعرفة مدى رغبة ”عموري“ في الانضمام إلى أحدهما، خلال الفترة المقبلة. وشدد المقربون من اللاعب على أن وكيل أعماله يتلقى حاليًا العديد من عروض الأندية قبل عقد جلسة تشاورية مع اللاعب لاختيار الأفضل منها.

وكان نادي الهلال السعودي قد أعلن عن وصول مفاوضاته مع اللاعب إلى طريق مسدود.

وذكر النادي في بيان رسمي أصدره على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أن إدارة النادي قررت إيقاف التفاوض مع عموري مقدمة شكرها وتقديرها للاعب على الفترة التي قضاها في النادي، ومتمنية له التوفيق في المرحلة المقبلة.

وأضاف البيان أن النادي كان متمسكًا بتمديد عقد اللاعب بعد نهاية فترة العلاج من الإصابة التي يخضع لها حاليًا، لكن اللاعب وممثليه لم يردوا على العرض الرسمي للتمديد، الذي أرسلته إدارة الهلال.

ولم يستفد فريق الزعيم من خدمات عموري كثيرًا، بعد أن ضربته الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، أثناء مشاركته مع ”الزعيم“ أمام الشباب في الجولة الخامسة من الدوري السعودي، وما زال في مرحلة التأهيل.

وانضم ”عموري“ لصفوف الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من العين الإماراتي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، في صفقة صنفت بأنها الأغلى في تاريخ الدوري السعودي، وينتهي تعاقده في الشهر القادم.