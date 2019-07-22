نادي الهلال السعودي يعلن رسميًا إعارة الأسترالي ديجينك إلى النجم الأحمر الصربي

قرر نادي الهلال السعودي رسميًا رحيل محترفه الدولي الأسترالي ديجينك إلى الدوري الصربي، عبر بوابة فريق النجم الأحمر بشكل رسمي.

وقال الهلال عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”غادر المحترف الأسترالي ميلوش ديجينك مقر معسكر فريق الهلال الأول لكرة القدم في مدينة لينز النمساوية، وذلك بعد أن وافقت إدارة النادي على إعارته لمدة عام واحد إلى ”النجم الأحمر الصربي“ مع خيار شراء العقد“.

????غادر المحترف الأسترالي "ميلوش ديجينك" مقر معسكر فريق #الهلال الأول لكرة القدم في مدينة لينز النمساوية؛ وذلك بعد أن وافقت إدارة النادي على إعارته لمدة عام واحد إلى "النجم الأحمر الصربي" مع خيار شراء العقد. pic.twitter.com/yDiNtZ7d6C — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 21, 2019

وقال اللاعب في رسالة وداع للجماهير: ”شكرًا للجميع.. جعلتوني أشعر بأنني فعلاً في عائلة أكبر فريق في آسيا، أقدر المودة والحب الذي تلقيته من الجماهير في غضون 6 أشهر، آمل أن ألتقي بكم مجددًا في المستقبل، الآن وداعًا وإلى اللقاء“.

وخرج ديجينك من حسابات الزعيم الهلالي في الموسم المقبل، خاصة بعد التعاقد مع المدافع الدولي الكوري الجنوبي هيون سوو.

وضم الهلال اللاعب الكوري بعقد يمتد لموسمين، قادمًا من فريق طوكيو الياباني.

وسيحصل سوو على راتب سنوي 2.5 مليون يورو (300 مليون ين ياباني)، أي أكثر من ضعف راتبه الحالي مع فريق طوكيو.