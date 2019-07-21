صحيفة: نادي الهلال السعودي أتم اتفاقه مع بنفيكا لاستمرار كاريلو مع الفريق

كشفت تقارير صحفية، أن نادي الهلال السعودي أتم اتفاقه مع إدارة بنفيكا البرتغالي بشأن استمرار البيروفي أندريه كاريلو، إذ شهدت المفاوضات انفراجة كبيرة، حيث تتجه الأمور إلى التوقيع الرسمي خلال اليومين المقبلين.

وكشفت جريدة ”Abola“ البرتغالية، اليوم الأحد، أن ”كاريلو سيوقع بالتأكيد للنادي السعودي“.

وأضافت: ”الحديث في السعودية الآن يدور حول اتفاق الناديين على شراء الهلال 70% من عقد كاريلو مقابل 9.2 مليون يورو“.

وتابعت: ”هذا الرقم (المتداول في الإعلام المحلي) ليس دقيقًا تمامًا، فالقيمة الحقيقية للصفقة التي كشفنا عنها تبلغ (8.3 مليون يورو) مقابل 70% من عقد اللاعب“، بينما يتبقى للنادي البرتغالي 30% تمثل مستحقاته من عائدات بيع اللاعب المتوقعة، حال رحيله عن الهلال لأي ناد آخر مستقبلًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي بنفيكا أغلق تمامًا النقاش حول تجديد إعارة اللاعب، مؤكدًا أنه لن يتخلى عنه مجددًا إلا بالبيع النهائي.

كما بينت أن قيمة الانتقال شملت مستحقات الوكيل الوسيط في الصفقة باولو باربوسا، ومدير أعمال اللاعب، إليو كاساريتو.

يذكر أن كاريلو قضى الموسم الماضي معارًا في صفوف الهلال السعودي، واستطاع أن يقنع الجماهير بمستواه، وقدم أداءً مميزًا خلال المباريات التي شارك فيها.

وخاض البيروفي كاريلو مع نادي الهلال السعودي 25 مباراة بمختلف البطولات، حيثُ سجل 4 أهداف واستطاع أن يصنع 6 تمريرات حاسمة.

كما شهدت مفاوضات الهلال مع كاريلو وبنفيكا، منذ بداية سوق الانتقالات، منافسة شرسة من النصر بطلب من فيتوريا، لكن العالمي يبدو أنه انسحب من الصفقة وحول أنظاره نحو مباي دياني مهاجم غلطة سراي.