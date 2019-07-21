النصر مع ضمك.. الهلال ضد أبها: شاهد جدول الدوري السعودي للمحترفين كاملًا

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات الدوري السعودي في الموسم الرياضي الجديد 2019/2020.

وسينطلق الموسم يوم الخميس 22/8/2019 بمباراة النصر حامل لقب الدوري الموسم الماضي، ضد ضمك، فيما سيواجه الأهلي العدالة، وتستكمل مباريات الجولة الأولى في اليوم التالي، حيث سيلتقي الهلال مع أبها.

وأعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، خلال مؤتمر استراتيجية دعم الأندية، عن توجيه دعم مباشر لكل نادٍ بقيمة 50 مليون ريال.

وأضاف: ”هذا الدعم مرتبط بتطوير منظومة الحوكمة 20 مليون ريال، بعد تطبيق 6 معايير، و2.5 مليار ريال دعمًا ماليًا للأندية السعودية في الموسم المقبل“.

كما أعلن رئيس هيئة الرياضة عن دعم الأندية بمبلغ 10 ملايين ريال؛ لتجهيز منشآتها لاستضافة المباريات.

وينطلق دوري المحترفين لموسم 2019-2020، يوم 22 أغسطس القادم.

وتقوم الهيئة العامة للرياضة، منذ الموسم المنصرم، بتسديد رواتب اللاعبين الأجانب والمحليين، بالإضافة إلى تحمل نفقات الصفقات الجديدة للأندية، ويستمر ذلك خلال الموسم القادم.

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