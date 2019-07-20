هيئة الرياضة تعلن استراتيجية دعم الأندية السعودية للموسم الجديد

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية خلال مؤتمر استراتيجية دعم الأندية، عن توجيه دعم مباشر لكل نادٍ بقيمة 50 مليون ريال.

وأضاف: ”هذا الدعم مرتبط بتطوير منظومة الحوكمة 20 مليون ريال، بعد تطبيق 6 معايير، و2.5 مليار ريال دعمًا ماليًا للأندية السعودية في الموسم المقبل“.

سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: إجمالي دعم الأندية الرياضية 2.5 مليار ريال والذي سيفتح آفاقاً جديدة للأندية والرياضيين في المملكة #استراتيجية_دعم_الأندية pic.twitter.com/E8aXga9ZUA — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) July 20, 2019

كما أعلن رئيس هيئة الرياضة عن دعم الأندية بمبلغ 10 ملايين ريال لتجهيز منشآتها لاستضافة المباريات.

وينطلق دوري المحترفين لموسم 2019-2020، يوم 22 أغسطس القادم.

وتقوم الهيئة العامة للرياضة، منذ الموسم المنصرم، بتسديد رواتب اللاعبين الأجانب والمحليين، بالإضافة إلى تحمل نفقات الصفقات الجديدة للأندية، ويستمر ذلك خلال الموسم القادم.

فيديو || سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس #هيئة_الرياضة

سمو ولي العهد وجه بأن الدعم سيكون مثل السابق و أكثر.

#استراتيجية_دعم_الأندية#KSA_SPORTS pic.twitter.com/xMhWXgfz6U — KSA SPORTS (@riyadiyatv) July 20, 2019

وأكد عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن سمو ولي العهد محمد بن سلمان، وجه بأن الدعم سيكون مثل السابق وأكثر، موضحًا: ”ولي العهد حريص على أدق تفاصيل استراتيجية دعم الأندية“.

وأشار: ”الهدف من انعقاد الجمعيه العمومية هي الاستدامة للعمل لأربع سنوات مقبلة“.

وأكمل رئيس هيئة الرياضة:“سيدي ولي العهد كان حريصاً رغم مشاغله على متابعة هذه الاستراتيجية بما يضمن تحقيق أفضل معايير الحوكمة في الأندية، إلى جانب نشر الألعاب المختلفة وجذب المستثمرين وزيادة الفرص الوظيفية“.

وأعلن عبد العزيز بن تركي، عن عدة قرارات، وهي..

– دعم كل ناد بـ 10 ملايين ريال لتجهيز منشأتها لاستضافة المباريات.

– وضع مبلغ مليارين ونصف المليار لدعم الأندية للموسم المقبل.

– دعم مباشر لكل نادي في دوري المحترفين بـ 50 مليون ريال.

– 171 مليون ريال سعودي تشمل تحت مظلّتها آلية دعم أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى والدرجتين الثانية والثالثة.