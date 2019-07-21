تقرير: نادي الهلال السعودي يوقف مفاوضاته مع البلجيكي إدميلسون جونيور

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال السعودي قررت إيقاف المفاوضات مع وكيل أعمال البلجيكي إدميلسون جونيور، جناح الدحيل القطري، بعد فشل محاولات اللاعب فك ارتباطه مع ناديه.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الرياضية“، فإن الإدارة اقتربت من توقيع عقد جديد مع البيروفي أندريه كاريلو، الجناح الأيمن للفريق الأزرق.

وانضم إدميلسون صاحب الـ24 عامًا لصفوف الدحيل في أغسطس 2018 الماضي قادمًا من ستاندارد ليغ البلجيكي، بعقد يمتد حتى يونيو 2022 القادم.

من جهة أخرى، أبدت جماهير الفريق بالغ استيائها من عدم نجاح الإدارة في إجراء أي تعاقدات جديدة مع أي من اللاعبين.

وطالبت جماهير الهلال إدارتها الجديدة برئاسة فهد بن نافل بالعمل على إبرام صفقات جديدة بدلاً من الحارس العماني علي الحبسي واللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن ”عموري“.