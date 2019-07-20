صحيفة: فشل انتقال كارلوس إدواردو إلى شباب الأهلي دبي

كشفت تقارير صحفية أن رحيل اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو من نادي الهلال السعودي إلى شباب الأهلي دبي بات أمرًا مستبعدًا في ظل التطورات الأخيرة في النادي.

وقالت صحيفة ”الرياضية“ إن إدارة الهلال تتجه إلى رفض عرض رسمي من نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي لشراء عقد البرازيلي إدواردو.

وكانت إدارة الهلال تنتظر مصير مفاوضاتها مع اللاعب عمر عبدالرحمن ”عموري“ لاتخاذ قرار بشأن اللاعب إدواردو قبل أن تفشل المفاوضات بين الطرفين لتقرر الإدارة الحفاظ على إدواردو.

الجدير بالذكر أن عقد اللاعب إدواردو مع الهلال ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وكانت الإدارة قد اشترطت الحصول على 4 ملايين يورو للتخلي عنه لصالح النادي الإماراتي.