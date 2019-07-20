إعلامي سعودي: نادي الهلال سيبرم صفقة مدوية بعد رحيل عموري

قال الإعلامي السعودي، صالح الحناكي، المعروف بميوله لنادي الهلال إن قرار إدارة الزعيم بإيقاف التفاوض مع النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن ”عموري“ قد يتبعه إبرام صفقة مدوية.

وغرّد الحناكي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“:“الإدارة حاولت إرضاء الجمهور بتجديد عقد عموري، وقدّمت عرضًا مغريًا جدًا للاعب مصاب بالرباط 3 مرات، ومن الممكن أن تُجدد في أي وقت فتخسر الملايين، وتخسر محترفًا أجنبيًا.. وفي الآخر اضطُرت لإقفال الملف“.

وأضاف:“الهلال أكبر من أي لاعب.. مرّ عليه أساطير ورحلوا وبقي زعيمًا“.

وختم الحناكي:“الإدارة ربما تخطط لصفقة مدوية تعوّض بها الجماهير“.

الجدير بالذكر أن إدارة الهلال قررت إيقاف التفاوض مع اللاعب ”عموري“ بعد أن قدّمت له عرضًا بالتجديد، لكن وكيل اللاعب لم يرد على العرض الهلالي في المدة المحددة.