رسميًا.. نادي الهلال السعودي يوقف المفاوضات مع عموري ويعلن رحيله عن الفريق (شاهد)

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال السعودي وقف مفاوضات تجديد عقد لاعب الفريق الإماراتي عمر عبدالرحمن ”عموري”.

ووجهت إدارة الهلال الشكر للاعب على الفترة التي قضاها في الفريق، وتمنت له التوفيق في الفترة المقبلة.

ونشر مجلس إدارة الزعيم بيانًا عبر حساب الفريق على موقع تويتر، كشف فيه تفاصيل المفاوضات مع عموري، وكان كالتالي:

”تود إدارة النادي أن توضح لجماهير الهلال وكافة المتابعين جميع التفاصيل المتعلقة بمفاوضات النادي مع اللاعب ”عمر عبد الرحمن“؛ لتجديد عقده مع النادي، حيث أولت منذ تسلمها مهام العمل في النادي اهتمامًا بملف تجديد عقده بعد التأكد من جاهزيته الطبية، وموافقة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وأوضحت الإدارة أنها بدأت أولى خطواتها في هذا الملف باجتماع مع ممثل اللاعب ”عمر عبد الرحمن“، الأستاذ ”نادر المرزوقي“ في الرياض بعد عودة اللاعبين من إجازتهم الموسمية، حيث اشترط اللاعب تجديد عقده قبل المغادرة مع الفريق إلى المعسكر الخارجي في النمسا، رغم تبقي فترة أكثر من شهر على نهاية عقده الحالي، وأبدت الإدارة تمسكها بتجديد عقد اللاعب بموافقة الجهاز الفني، شريطة اجتيازه الاختيارات الطبية، وتم الاتفاق حينها على إرجاء المفاوضات إلى حين إجراء اللاعب الاختبارات الطبية في ”مركز فيفا الطبي“ في دبي؛ بعد أن ينهي مواعيده العلاجية مع الطبيب الذي أجرى له العملية الجراحية في الركبة ”رامون كوجات“ في برشلونة، وذلك كإجراء متبع في كل تعاقد جديد وحرصًا من الإدارة على التأكد من حالته الطبية والبدنية بعد الرباط الصليبي الذي تعرض له اللاعب للمرة الثالثة.

ورغبة من الإدارة في تأكيد تمسكها باللاعب ورغبتها في تجديد عقده.. قدم رئيس النادي الأستاذ فهد بن نافل عرضًا رسميًا لـ“عمر عبد الرحمن“ أثناء اجتماعه بممثل اللاعب الأستاذ نادر المرزوقي يوم الثلاثاء الماضي مشروطًا باجتيازه الفحص الطبي المجدول اليوم الذي يليه الأربعاء، وتلقت الإدارة ردًا على العرض في اليوم التالي تضمن طلب زيادة القيمة المالية والمدة بعد أن تجاوز اللاعب الاختبارات الطبية بنجاح، وحينها قدمت الإدارة عرضًا جديدًا تضمن زيادة في القيمة المالية والمدة مع تجديد مهلة للرد على العرض الجديد لمدة 24 ساعة، رغبة في إقفال موضوع التجديد مع اللاعب ليلتحق بمعسكر الفريق، إلا أن المهلة مضت دون أن تتلقى الإدارة ردًا على عرضها الرسمي الثاني، وتواصلت الإدارة مع ممثل اللاعب الذي طلب أكثر من مهلة إضافية للرد، وتم منحه ما طلبه من مهل متعددة دون وجود تجاوب بالموافقة أو الرفض على عرض النادي حتى توقيت نشر هذا البيان.

وأشارت الإدارة إلى أنها أرجأت تقديم عرض لتجديد عقد اللاعب ”عمر عبد الرحمن“ إلى يوم الثلاثاء الماضي؛ نظرًا لوجود تقرير سابق من الطبيب رامون كوجات، بعد فحص أجراه اللاعب في تاريخ 12 يونيو، تضمن الموعد المتوقع لعودة عمر عبد الرحمن للملاعب في شهر سبتمبر المقبل، ما حدا بالإدارة إلى منح اللاعب فرصة إجراء برنامج علاجي وفحص حديث يحدد موعد عودة اللاعب للمباريات وبناءً عليه يتم تقديم العرض الرسمي للتجديد، مبينه أنها حرصت على منح اللاعب مهلة محددة للرد بغية حسم ملفه في ظل ارتباط النادي والجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم بتحديد قوائم اللاعبين الأجانب في المنافسات المقبلة تتطلب رؤية واضحة وعاجلة يعتمد عليها في الفترة الحالية، لا سيما في ظل تقليص عدد الأجانب إلى سبعة لاعبين؛ ما يتطلب ضرورة سرعة حسم موضوع تجديد اللاعب؛ نظير ارتباط تحديد مساره مع الهلال بوضع قائمة لاعبي الهلال الأجانب الحاليين.

وبناءً على ماسبق، قررت إدارة النادي إيقاف التفاوض مع عمر عبد الرحمن، مقدمة شكرها وتقديرها للاعب على الفترة التي قضاها في النادي، ومتمنية له التوفيق في المرحلة المقبلة.“