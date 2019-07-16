هل اقتربت ساعة النهاية بين التشيلي خوسيه سييرا ونادي الاتحاد السعودي؟

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد السعودي أنها تدرس جديًا إقالة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا من منصبه والتعاقد مع مدير فني أوروبي.

واتهمت جماهير الاتحاد المدرب بالعبث بالنادي بعد تعاقداته واتصالاته مع لاعبين أجانب كبار في العمر كان آخرهم التشيلي استيبان باريديس الذي يبلغ من العمر 38 عامًا.

وجاءت تصريحات المحترف السابق بالفريق غاري رودريغز للصحف التركية لتشعل الغضب في صفوف أنصار العميد بعد اتهامه للمدرب بأنه استبعده لأمور شخصية.

وقال اللاعب في تصريحات للصحف التركية: ”سييرا أبلغني بأنه لا يحتاجني مع الاتحاد، وأنا اللاعب الوحيد الذي تحدث معه، لقد كنت معجبًا به في الموسم الماضي وفي النهاية يكون الأمر هكذا؟ إنه مثير للشفقة ويبدو أن الأمر شخصي، الاتحاد نادٍ كبير وذو جمهور يملك الشغف، أنا حقًا معجب بهم وكنت أود الاستمرار“.