نادي الاتحاد السعودي يخطط للتخلص من سانوغو وماثيو غورمان على طريقة غاري رودريغز

كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد السعودي يعمل على تسويق الثنائي المحترف بصفوف الفريق، وهما الإيفواري سيكو سانوغو، والأسترالي ماثيو غورمان، على طريقة غاري رودريغيز؛ لتجنب تبعات إلغاء عقديهما.

وكان الاتحاد تعاقد مع سانوغو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من فريق يانغ بويز السويسري، في صفقة بيع نهائي، بعقد يمتد لنحو 3 سنوات ونصف، بينما ضم ”العميد“ اللاعب الأسترالي ماثيو غورمان، وسط أنباء تداولت أن الصفقة كلفت مليونًا ونصف المليون دولار، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”الشرق الأوسط“.

وكانت جماهير الاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، قد شنت هجومًا شديدًا على إدارة الاتحاد؛ بسبب تفريطها في الجناح غاري رودريغز بعدما تمت الموافقة على إعارته لفناربخشة التركي.

وحضر رودريغيز في فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى اتحاد جدة، قادمًا من غالاطة سراي، غريم فناربخشة التقليدي.

وانتقل اللاعب إلى صفوف الفريق التركي، على سبيل الإعارة لمدة موسمين، دون مقابل، بالإضافة لإعلان المدرب التشيلي سييرا عدم حاجته لخدمات حارس المرمى البرازيلي غروهي، مؤكدًا أنه خارج حساباته للموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يخوض فريق الاتحاد 4 مواجهات تجريبية بمعسكره في بريطانيا قبل توجه البعثة إلى الإمارات للدخول بمعسكر إعدادي يمتد لقرابة التسعة أيام، سيخوض خلاله مواجهة ودية مع الوحدة الإماراتي؛ تأهبًا لمواجهة الذهاب لدور الـ16 لدوري أبطال آسيا، التي ستجمع فريق الاتحاد بمنافسه ذوب آهن أصفهان، في 5 أغسطس (آب) في الإمارات، في الوقت الذي سيلتقي فيه الفريقان مجددًا في الإياب 12 أغسطس.

وسيواجه فريق الاتحاد، في حال تأهله لدور الـ8 لدوري أبطال آسيا، مواجهة سعودية خالصة، حيث سيلتقي أحد الفريقين الهلال أو الأهلي، في حال فوز أحدهما في المواجهة التي ستجمعهما بدور الـ16.