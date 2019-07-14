عبدالمحسن فلاتة ينضم رسميًا لصفوف نادي الاتحاد السعودي

أبرمت إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة، أنمار الحائلي، تعاقدًا رسميًا مع المدافع عبدالمحسن فلاتة لثلاثة مواسم قادمًا من صفوف فريق القادسية.

وكان فلاتة، 25 عامًا، قد بدأ مسيرته في صفوف فريق الوحدة للفئات السنية قبل أن يكون لاعباً للفريق الأول في عام 2015، وينتقل بعدها بعام إلى القادسية ويقضي في صفوفه لمدة 3 أعوام.

وضمن استعداداته للموسم المقبل، وقع الاتحاد مع عدد من اللاعبين وهم حمدان الشمراني وعبدالإله المالكي وعبدالرحمن العبود والتشيلي – الفلسطيني لويس خيمينيز والأرجنتيني إيميليانو فيكيو، فيما خالص جمال باجندوح وأحمد عسيري، وأعار غاري رودريغيز إلى فنربخشة التركي.