مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يرد على تقارير رحيل طارق حامد إلى نادي الاتحاد السعودي (فيديو)

شدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على عدم وجود نية لدى ناديه للتفريط في لاعب وسط الفريق طارق حامد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكانت تقارير صحفية، أكدت أن نادي الاتحاد السعودي نجح في ضم طارق مقابل 4 ملايين دولار لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية، يوم السبت: ”لم أتلق أي مكالمة أو عرض من أي فريق لرحيل أي لاعب في الفريق حتى هذه اللحظة“.

وأضاف: ”لن أفرط في طارق حامد حتى لو عرض على نادي الزمالك ملايين ملايين، لأنه لاعب ذو قيمة كبيرة في الفريق ومقاتل ومن اللاعبين الكبار في الفريق“.

وأكمل: ”حال تلقي طارق حامد أي عرض للرحيل، سأقوم بترضيته ماديًا من أجل الإبقاء عليه“.

وأتم: ”كل ما يُقال ليس له أي أساس من الصحة. أخبار كاذبة هدفها هدم الزمالك، طارق حامد هو رئيس الزمالك وسط اللاعبين. لم أر في قيادة ورجولة طارق حامد“.

طارق حامد قدم موسما رائعا رفقة القلعة البيضاء خلال الموسم الجاري إذ نجح في قيادة الفريق لتحقيق بطولة الكونفدرالية، والمنافسة على لقبي الدوري والكأس، إضافة لمستوى مميز ظهر عليه رفقة المنتخب المصري خلال بطولة كأس أمم أفريقيا.

حامد صاحب الـ30 عاما انضم إلى صفوف الزمالك في صيف 2014 قادما من سموحة.

اللاعب الذي بدأ مسيرته رفقة طلائع الجيش شارك مع الزمالك في 164 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع مثلهم.

وتوج مع الزمالك بلقب دوري مصري إضافة إلى 3 ألقاب لكأس مصر ولقب السوبر المصري، والكونفدرالية الأفريقية.