صحيفة: طارق حامد مدافع الزمالك على أعتاب نادي الاتحاد السعودي معارًا

كشفت صحيفة ”عكاظ“، أن إدارة نادي الزمالك المصري وافقت على إعارة الدولي طارق حامد، لنادي الاتحاد السعودي لمدة موسم رياضي.

ووفقًا لماذكرته الصحيفة نقلًا عن مصادرها، فجاءت الموافقة بعد رفع نادي الاتحاد مبلغ الإعارة إلى 4 ملايين دولار.

وتمسك مسؤولو النادي الأبيض ببقاء اللاعب، رغم رغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي، وإبلاغه مجلس الإدارة، بالموافقة على انضمامه إلى صفوف اتحاد جدة.

وتألق طارق حامد مع منتخب مصر، في مباريات كأس الأمم الأفريقية، وكان أحد الأسماء القليلة البارزة في الفريق.

وكان طارق حامد قد تألق مع الزمالك هذا الموسم وساهم بأدائه القتالي في حصد الأبيض للقب الكونفدرالية الأفريقية في نسختها الأخيرة، لأول مرة في تاريخ القلعة البيضاء، حيث شارك في 46 مباراة مع الزمالك بواقع 27 مباراة في الدوري، و14 مباراة في الكونفدرالية و3 مباريات في البطولة العربية، ومباراة في كأس مصر ومثلها في السوبر المصرى السعودي، وأحرز هدفًا.