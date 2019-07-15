إعلامي سعودي يحمل سامي الجابر مسؤولية أزمة نادي الهلال مع كاريلو (فيديو)

حمل الإعلامي مطرف القحطاني، سامي الجابر، رئيس نادي الهلال السعودي الأسبق، مسؤولية الأزمة بين ”الزعيم“ والبيروفي أندريه كاريلو، إذ قال إنه السبب في عدم تمكن الفريق من الإبقاء على اللاعب، حتى الآن.

وقال القحطاني، خلال تصريحات لقناة ”24 الرياضية“، إن الجابر إبان توليه مهمة رئاسة الزعيم لم يضع شرط أولوية تجديد العقد، أثناء توقيع عقد إعارة اللاعب من صفوف بنفيكا في الموسم الماضي، ولم يمكن الجابر، الإدارة التالية من تجديد العقد.

يذكر أن إدارة بنفيكا تطلب نحو 15 مليون يورو من أجل بيع اللاعب، علمًا بأن أندية الهلال وأندرلخت البلجيي وفلامنغو البرازيلي ترغب بشدة في ضم كاريلو.

وقالت صحيفة “elbocon” البيروفية أن نادي أندرلخت المتواجد في صفوفه نجم مانشستر سيتي السابق فينيسنت كومباني يجهز عرضًا بـ15 مليون يورو للحصول على خدمات كاريلو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ويتوقع أن يجتمع مسؤولو أندرلخت مع نظرائهم في بنفيكا من أجل الاتفاق على جميع التفاصيل، في ظل رغبة النادي البلجيكي في الحصول على أعلى مقابل مادي لضم اللاعب البيروفي.

وشارك كاريلو مع الهلال في 21 مباراة في الدوري وأحرز 3 أهداف وصنع 6 أخرى، وقدم آداءً متميزًا في بطولة كوبا أمريكا التي أقيمت أخيرًا في البرازيل، وصنع هدفين في مباراة نصف النهائي.

يذكر أن بنفيكا، يريد التخلي عن لاعبه الدولي مقابل أعلى سعر، دون النظر إلى أي شيء آخر.