لماذا لم يعد عموري إلى معسكر نادي الهلال السعودي في النمسا؟

أعلن نادي الهلال السعودي، يوم الاثنين، إنهاء لاعبه الإماراتي عمر عبدالرحمن ”عموري“ برنامجه العلاجي المخصص له مع الطبيب رامون كوجات في برشلونة، مضيفاً أنه سيقوم بالمزيد من الفحوصات في دبي.

وكان عموري قد سافر مع بعثة الهلال إلى النمسا لمتابعة حالته قبل أن يتوجه إلى برشلونة ويكمل برنامجه العلاجي مع الطبيب رامون كوجات. وسيقوم عموري بخصوصيات جديدة في مركز ”فيفا“ الطبي في دبي الإماراتية.

ويُواصل النادي السعودي تدريباته الإعدادية للموسم الجديد في النمسا، وسط الحديث عن عدد من الملفات الشائكة أبرزها تجديد عقد عموري والصفقات الجديدة وقضية مدافعه الشاب متعب المفرج المتابع من النصر.

وطلبت الإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل، من الإماراتي عمر عبدالرحمن ”عموري“ إجراء مزيد من الفحوصات الطبية لدى طبيب مختلف للتأكد من سلامته قبل أن تمضي معه العقد الجديد.

وانضم نجم الإمارات، للهلال السعودي الصيف الماضي في صفقة قوية، لكن اللاعب تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر مما أبعده عن اللعب طوال الموسم.

وفيما كان الجميع يتوقع تجديد عقد اللاعب مع الهلال والذي سينتهي في أغسطس المقبل، إلا أن إدارة النادي السعودي ما زالت حتى الآن لم تحسم قرارها حول تجديد العقد وسط حديث عن الاتجاه لعدم تجديده وهو ما قد يفتح باب عودة اللاعب لدوري الخليج العربي وارتداء قميص العين مجددًا.

يذكر أن إصابة عمر عبدالرحمن بالرباط الصليبي هي الثالثة في تاريخ النجم الإماراتي، حيث تعرض موسم 2009 و2011.