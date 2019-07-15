تقارير: رئيس الاتفاق يصدم نادي النصر السعودي بشأن ضم محمد الكويكبي 

كشفت تقارير صحفية أن رئيس نادي الاتفاق، خالد الدبل، رفض جميع الإغراءات من إدارة النصر السعودي التي كثفت اتصالاتها معه في الساعات القليلة الماضية، من أجل شراء عقد لاعب الوسط محمد الكويكبي.

وحسب ما نقلت صحيفة ”الرياض“، فإن رئيس الاتفاق قد أبلغ النصراويين أن الكويكبي ليس للبيع في الفترة المقبلة لاعتماد المدرب الوطني خالد العطوي على اللاعب في خططه المستقبلية.

يذكر أن مصادر نصراوية قد زعمت اتفاق اللاعب مع إدارة العالمي على الانضمام للفريق في الميركاتو المقبل، وأنها في سبيل ذلك ستعاود رفع عرضها للاتفاق في محاولة أخيرة لإقناع رئيس النادي.

ويعد محمد الكويكبي صاحب الـ25 عامًا من أبرز النجوم الصاعدين في الفريق الاتفاقي والذين تتسابق الأندية على محاولات ضمهم إلى صفوفها بعد المستويات المميزة التي قدمها برفقة فريقه الموسم المنصرم إذ شارك في 28 مباراة أحرز فيها 8 أهداف وصنع 3 أهداف.

من جهة أخرى، أجرت إدارة النصر مخالصة نهائية مع المدافع البيروفي كريستيان راموس نظير استلامه مبلغ 300 ألف دولار، واقترب راموس من الانتقال إلى نادي بونيفرسيتاريو البيروفي.