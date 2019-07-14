إرث سعود آل سويلم الكبير يصعب مهمة صفوان السويكت في النصر السعودي

لن تكون مهمة الدكتور صفوان السويكت رئيس نادي النصر السعودي الجديد سهلة في خلافة سعود آل سويلم، الذي حقق إنجازات عديدة في الفترة الماضية.

ونجح آل سويلم في إعادة لقب الدوري السعودي لأحضان نادي النصر، في ظل موسم استثنائي ومنافسة شرسة مع الهلال المدجج بالنجوم.

وبعد انتخاب صفوان السويكت، سيكون الاختبار صعبًا أمام إدارة النصر الجديدة في الحفاظ على ما حققه آل سويلم، وإعادة البريق الآسيوي للنصر، وهو ما تستعرضه ”إرم نيوز“ في السطور التالية:

الحفاظ على النجوم

تبقى المهمة الأولى أمام فريق النصر في عهد إدارته الجديدة الحفاظ على كتيبة النجوم الذين يمثلون القوام الأساسي للفريق النصراوي بطل الدوري.

وتبدأ كتيبة النجوم ببقاء المدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي قاد الفريق؛ لتحقيق الانتصارات، وحصد لقب الدوري وتزايدت معه الطموحات.

ويمثل بقاء النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله ومواطنه نور الدين امرابط تحديًا كبيرًا بعدما قدم الثنائي موسمًا رائعًا في الدوري السعودي، وخاصة حمد الله الذي حقق لقب هداف الدوري وأبهر الجميع بقدراته التهديفية.

ويملك النصر أيضًا مجموعة من النجوم المميزين في كافة الخطوط مثل الحارس براد جونز والبرازيلي جوليانو صانع الألعاب الموهوب.

طريق البطولات

ينتظر جمهور النصر من السويكت الاستمرار على طريق البطولات، خاصة أن الفريق حقق لقب الدوري السعودي من أنياب الهلال في الموسم الماضي.

وسيكون الحفاظ على الدوري نقطة مهمة للغاية في مسيرة السويكت، بعدما حصد الفريق لقب الدوري ورغبة الجماهير في الاحتفاظ بالبطولة.

وأكد المدرب المصري أسامة نبيه المدير الفني الأسبق لنادي الكوكب السعودي، لإرم نيوز، أن النصر فريق بطولات ودائمًا إدارته تحت الضغط، ولكن الموقف يزداد صعوبة بعد أن حقق الفريق في عهد الإدارة السابقة لقب الدوري في واحد من أصعب المواسم.

وقال نبيه: ”النصر السعودي لديه نجوم كبار وبالتالي سيكون مهمًا الحفاظ على لقب الدوري في الأساس، وهو ما يأتي بالابقاء على القوام الأساسي، ومحاولة ضم لاعبين مميزين في المرحلة القادمة يساعدون في تقوية الفريق خاصة من المحليين“.

وأضاف: ”على جماهير النصر أيضًا أن تدعم الإدارة الجديدة، خاصة أن المهمة ستكون صعبة للغاية في تحديات مهمة وقوية بالنسبة للفريق في موسم صعب وشرس“.

صفقات مميزة

تبحث جماهير النصر عن دعم الصفوف بصفقات مميزة تواكب التحديات القادمة بالنسبة للفريق.

وبدأت التعاقدات بالفعل بضم اللاعب عبد الفتاح آدم مهاجم فريق التعاون أحد الأسماء التي لمعت في الموسم الماضي، بعد أن سجل 12 هدفًا ببطولة الدوري.

ورحل عن الفريق النجم المخضرم محمد السهلاوي، وأيضًا المدافع البرازيلي برونو اوفيني.

السيل قادم.. والتحدي الأكبر

رفع السويكت شعار ”السيل قادم“ تعبيرًا عن طموحاته الكبيرة مع النادي في المرحلة القادمة.

وطالب السويكت بضرورة البحث عن تحقيق الألقاب، والطموحات الخاصة بالفريق النصراوي في المرحلة القادمة.

وتبدو وعود السويكت القوية مهمة في ظل البحث عن تحقيق الألقاب، وبمثابة رسالة طمأنة للجماهير النصراوية.

الطباع الشخصية

تميز سعود آل سويلم بشخصية قوية للغاية، حيث دخل في صراعات عديدة مع مسؤولين أندية منافسة كالهلال ولجان التحكيم بالاتحاد السعودي لكرة القدم، دفاعًا عن حقوق النادي، كما شكلت تصريحاته وتغريداته ضغوطًا قوية على منافسيه.

وسيكون السويكت مطالبًا بعدم التفريط في حقوق النادي على طريقة آل سويلم؛ ما سيدفعه لمعارك مماثلة.