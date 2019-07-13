صفوان السويكت: شعاري مع نادي النصر السعودي ”السيل قادم“ (فيديو)

أعرب صفوان السويكت، رئيس نادي النصر السعودي الجديد، عن سعادته بالفوز بالانتخابات، مؤكدا أنه لا يشك في قدرة النادي على العودة بقوة خلال المرحلة المقبلة.

وفاز صفوان السويكت برئاسة نادي النصر لمدة 4 سنوات، بعدما اكتسح منافسيه نصر النصر، وصالح الأطرم في الانتخابات التي أقيمت، اليوم السبت.

قال السويكت في تصريحات تليفزيونية: ”نادي النصر يمتلك رجالًا أقوياء وأمناء، وليس عندي أي شك أن نادي النصر قادم وبقوة، رأينا عملية انتخابية سلسة جدا ولا ننسى البطل الهمام الشامخ سعود آل السويلم، رئس النادي السابق، ورأيناه كمشجعين قبل أن نراه رئيسا للنصر، ونحن امتداد لهذه الإدارة الاستثنائية السابقة“.

وأضاف: ”بعد انتهاء فترة الطعون خلال الـ 48 ساعة المقبلة، سنعقد أول جلسة ونتخذ الإجراءات اللازمة“.

وبسؤاله عن إمكانية تواجد أحمد البريكي في إدارة الكرة الموسم المقبل، أوضح رئيس النصر: ”البريكي رجل محبوب لدى مشجعي النصر وأنا من أشد المعجبين به بصفة شخصية، وقدم عمل كبير العام الماضي“.

وأكمل: ”أنا من أكثر الناس المعجبين به، وبعد استلام النادي بشكل رسمي، سيكون لكل حدث حديث“.

وشدد: ”الجميع يتشرف بالعمل لنادي النصر، وبعد اعتماد المجلس من قبل هيئة الرياضة، سنجتمع ونضع الخطة اللازمة لإدارة النادي“.

وبسؤاله عن الشعار الذي سيستخدمه الفترة المقبلة، قال: ”السيل قادم“.

وحصل السويكت الذي تقدم بملفه لرئاسة نادي النصر في فترة الترشح الثالثة، على أكثر من 99% من أصوات الناخبين بعدما حصد 5463 صوتاً، بينما حصل نصر النصر على 7 أصوات وصالح الأطرم على 3 أصوات.

واختار السويكت في قائمته كلاً من سهيل القاسم نائباً للرئيس، وفهد الطيار وعبدالرحمن الشهري وسلمان الحلافي وناصر الجميد.